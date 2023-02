Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto während der Fahrt mit unbekanntem Gegenstand beworfen - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Mittwochabend, 01.02.2023, wurde das Auto einer 72-jährigen Frau aus dem Landkreis Hildesheim auf der Marienburger Straße während der Fahrt beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Autofahrerin gegen 17:50 Uhr stadteinwärts unterwegs, als sie, kurz vor der Einmündung zur Bromberger Straße, einen Knall bzw. Einschlag an ihrem Fahrzeug bemerkte. Sie hielt kurz darauf an und bemerkte an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eine größere Eindellung und einen roten Farbaufrieb auf dem sonst silberfarbenen Fahrzeuglack.

Es ist zu vermuten, dass eine unbekannte Person einen nicht näher bekannten Gegenstand gegen das fahrende Auto warf.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 05121/939-115 zu melden.

