POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Ermittlungsmaßnahmen im Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim führt die Polizei gegenwärtig ein größeres Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In diesem Zusammenhang werden am heutigen Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Landkreis umgesetzt. Die Maßnahmen dauern an und werden sich voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden hineinziehen.

Weitere Details folgen morgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

