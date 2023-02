Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. Unfallflucht am Perkwall - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 02.02.2023 zwischen 11:30 - 11:50 Uhr ereignete sich auf dem rückwärtigen Parkplatz zwischen der Volksbank und dem Wurst-Basar eine Verkehrsunfallflucht. Den Parkplatz erreicht man über die Zuwegung des Perkwall. Der Geschädigte parkte seinen blauen Pkw VW Golf ordnungsgemäß in einer markierten Parkfläche. Als dieser aus dem Innenstadtbereich fußläufig zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen an seinem VW Golf fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der Spurensicherung am beschädigten VW Golf konnten rote Fremdlackanhaftung gesichert werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Kfz um ein Rotes handelt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen, Unfallfahrzeug sowie zum Fahrzeugführer tätigen können, werden geben sich mit der Polizei Alfeld unter 05181-9116-0 in Verbindung zu setzen.

