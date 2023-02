POL-HI: Garagen aufgebrochen und Gegenstände gestohlen// Wer hat Hinweise zum Verbleib der Beute?

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / Hoheneggelsen (hue)- Unbekannte Täter versuchen in Supermarkt einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten in der Zeit vom 01.02.2023 20:30 Uhr bis 02.02.2023 06:10 Uhr bisher unbekannte Personen in den Netto Marken-Discount in der Marktstraße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde versucht, die massive Eingangstür der im Markt liegenden Bäckerei aufzuhebeln. Nachdem dies ...

mehr