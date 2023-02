Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Kellerräume in Wohnhaus aufgebrochen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter suchten zwischen dem 31.01.2023, 16:00 Uhr, und dem 01.02.2023, 08:00 Uhr, einen Kellerbereich in einem Mehrparteienhaus in der Ostendallee in Hildesheim auf und öffneten gewaltsam vier Kellerräume. Aus zwei angegangenen Kellerabteilen entwendeten sie anschließend mehrere Gegenstände. Mit der Beute verließen die Unbekannten das Haus über die Zugangstür oder die dortige Tiefgarage. Eine genaue Aufstellung des Diebesgutes liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell