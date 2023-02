Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / Hoheneggelsen (hue)- Unbekannte Täter versuchen in Supermarkt einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten in der Zeit vom 01.02.2023 20:30 Uhr bis 02.02.2023 06:10 Uhr bisher unbekannte Personen in den Netto Marken-Discount in der Marktstraße einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde versucht, die massive Eingangstür der im Markt liegenden Bäckerei aufzuhebeln. Nachdem dies nicht erfolgreich war, flüchteten die Unbekannten vom Tatort.

Der Schaden an der angegangenen Tür beträgt ca. 1500,-- Euro.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder im angegebenen Zeitraum Auffälligkeiten im Gewerbegebiet festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

