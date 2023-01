Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Zusammenstoß mit Traktor- 9.000 Euro Blechschaden

Emmingen-Liptingen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hat sich auf der Kirchstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstanden ist. Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Ford Grand C-Max war auf der Kirchstraße vom Witthoh herkommend in Richtung Liptingen unterwegs. Als die Frau an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor der Marke Fendt eines 30-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich dabei nicht. Die Polizei schätzt den am Traktor entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von etwa 1.000 Euro und am Ford auf rund 8.000 Euro

