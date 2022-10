Polizei Hagen

POL-HA: 31-jähriger Tatverdächtiger nach Brandstiftung in Altenhagen in U-Haft

Hagen-Altenhagen (ots)

Bereits am Freitagmorgen (28.10.2022) nahmen Polizeibeamte in Altenhagen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine Garage in der Wehrstraße in Brand gesetzt zu haben (Pressemeldung vom 28.10.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5356476) Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 31-Jährige sitzt nun in der JVA. (sen)

