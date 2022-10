POL-DO: Pressemitteilung für das Bundesligafußballspiel Borussia Dortmund - Bayern München am 08.10.2022 um 18:30 Uhr in Dortmund, Signal-Iduna-Park

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1096 Am heutigen Freitag (7.10.2022) kam es gegen 0:09 Uhr zu einem Diebstahl eines Wohnmobils in Dortmund-Kirchhörde. Da der Besitzer einen Tracker am Fahrzeug eingebaut hatte, konnte das Wohnmobil schließlich in Bad Saarow in Brandenburg aufgefunden werden. Der 57-jährige Mann, der eine Wohnmobilvermietung in Lünen betreibt, hat im ...

mehr