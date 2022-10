Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnmobil nach Diebstahl aus Dortmund-Kirchhörde geortet: Festnahme in Fürstenwalde/Spree

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1096

Am heutigen Freitag (7.10.2022) kam es gegen 0:09 Uhr zu einem Diebstahl eines Wohnmobils in Dortmund-Kirchhörde. Da der Besitzer einen Tracker am Fahrzeug eingebaut hatte, konnte das Wohnmobil schließlich in Bad Saarow in Brandenburg aufgefunden werden.

Der 57-jährige Mann, der eine Wohnmobilvermietung in Lünen betreibt, hat im September ein Fahrzeug aus seinem Bestand vermietet. Der 39-jährige Mieter aus Dortmund-Kirchhörde gab an, damit eine Reise nach Monaco antreten zu wollen. Am Donnerstag (6.10) kam der Dortmunder von seiner Reise zurück und sollte das Fahrzeug am nächsten Tag wieder in Lünen abgeben.

Gegen 8:15 Uhr am Freitagmorgen sah der Vermieter, dass das Wohnmobil in Richtung Polen unterwegs ist. Nach telefonischer Rücksprache mit dem 39-jährigen Mieter, der versicherte, das Wohnmobil gegen Mittag zurückzubringen, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Das Wohnmobil wurde in unmittelbarer Nähe vom Wohnort des 39-Jährigen in Dortmund-Kirchhörde gestohlen.

Der Waltroper meldete den Diebstahl bereits frühzeitig bei der Polizeidienststelle Lünen. Die Beamtinnen und Beamten konnten so parallel Kontakt mit der hiesigen Dienststelle im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg aufnehmen und den Aufenthaltsort des Fahrzeugs übermitteln. In Bad Saarow konnte das Wohnmobil schließlich aufgefunden und ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

