Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt am Nordmarkt: Untersuchungshaft angeordnet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1095

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits berichtet, ist es am Dienstagmorgen (4. Oktober) am Nordmarkt zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen.

Am Folgetag (5. Oktober) konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger in der Dortmunder Innenstadt festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Richterin am Amtsgericht Dortmund am Donnerstag gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Die StAin Frau Klement ist unter 0231/926-26121 zu erreichen.

