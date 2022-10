Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt am Nordmarkt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1087

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Dienstagmorgen (4.10.) am Nordmarkt in Dortmund hat die Polizei am Mittwochmittag in der Potgasse in der Innenstadt einen 33-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann steht unter dem Verdacht, einem 22-Jährigen schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Der Beschuldigte und das Opfer stammen aus dem Drogenmilieu in der Nordstadt. Zu den genauen Hintergründen der Tat laufen noch die Ermittlungen. Dazu gehört auch die Auswertung von Spuren. Weitere Auskünfte u.a. zu einem Motiv sind derzeit nicht möglich.

Mehrere Zeugenaussagen führten die Mordkommission auf die Spur des Tatverdächtigen. Eine Entscheidung über eine mögliche Untersuchungshaft wird am Donnerstag (6.10.2022) getroffen.

Während der Ermittlungen erhielt die Kriminalpolizei bereits am Dienstag Hinweise auf einen anderen Mann, der zunächst festgenommen wurde. Ein Tatverdacht ließ sich jedoch nicht erhärten. Der Mann wurde wieder freigelassen.

