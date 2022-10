Polizei Dortmund

POL-DO: Raub - junge Frau lockte Mann in eine Falle

Dortmund (ots)

Ein 18-Jähriger aus Herne ist gestern (4.10.) in Lünen ausgeraubt worden. Augenscheinlich wurde er über das Internet zu einem Treffen gelockt.

Nach eigenen Angaben habe sich der 18-Jährige um 20.20 Uhr mit einer jungen Frau in Lünen getroffen. Die Frau hatte er vor einigen Tag im Internet kennengelernt. Nachdem man sich am Bahnhof in Lünen getroffen habe, führte das Mädchen den Jungen in ein Waldstück hinter der Merschstraße. Innerhalb einer Unterführung kamen dann plötzlich vier Männer auf die beiden zu. Einer schlug dem 18-Jährigen unvermittelt in das Gesicht. Die Männer raubten Bargeld und flüchteten dann zusammen mit dem Mädchen.

Die Männer waren zwischen 180 und 185 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte einen Vollbart. Eine weitere Beschreibung ist derzeit nicht möglich.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

