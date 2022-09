Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Versuchter Raub: Polizei fahndet nach Mann mit sportlicher Figur

Kamp-Lintfort (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag versucht, einen Elfjährigen zu berauben. Gegen 13:30 Uhr lief der elfjährige Junge von einer Schulmensa an der Moerser Straße zu den dortigen Fahrradständern. Der Unbekannte riss am Gurt seiner Umhängetasche und würgte den Jungen so stark, dass er für ein paar Sekunden keine Luft mehr bekam. Der Täter durchwühlte die Tasche, flüchtete jedoch ohne Beute.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 180 cm großen Mann mit sportlicher Figur und breiten Schultern. Der Mann trug einen schwarzen Pullover, der auf der Rückseite gelb bedruckt war. Die Kapuze hatte er aufgesetzt.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell