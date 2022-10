POL-DO: Beleidigung führt zu Streit auf der Straße: Polizei sorgt schnell für Ruhe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1081 In der Nacht zu Dienstag (4.10.2022) hat es gegen 4:10 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft am Willy-Brandt-Platz in der Dortmunder Innenstadt gegeben. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich zwei Zeuginnen in unmittelbarer Nähe des Geschäfts auf, als sie ein lautes ...

mehr