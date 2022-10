Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW-Fahrer (26) flüchtet vor Polizei

Minden (ots)

Bei seinem Weg zum Dienst bemerkte ein Beamter am Mittwochabend in Dankersen das entstempelte Kennzeichen eines am Verkehr teilnehmenden BMWs. Daraufhin informierte der Polizist gegen 20 Uhr seine Kollegen auf der Wache, die daraufhin Streifenwagen entsandten. Zwischenzeitlich folgte er dem schwarzen BMW Kombi und nutzte einen günstigen Moment, um an das Auto heranzutreten und sich als Polizeibeamter erkennen zu geben.

Nachdem er den Fahrer aufforderte, seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen, gab der plötzlich Gas und fuhr davon. Dabei überholte er mit augenscheinlich teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit nicht nur vorausfahrende Fahrzeuge, sondern überfuhr unter anderem auch die Grünfläche eines Grundstücks im Riehekamp. Letztlich endete die Fahrt im Bereich der Weserbrücke an der Ecke Kaiserstraße / Klausenwall, als der Verkehr die zügige Weiterfahrt verhinderte und die entsandten Streifenwagenbesatzungen eintrafen. Erst der mehrfachen Aufforderung der Gesetzeshüter den Wagen zu öffnen, kam der Fahrer nach und entriegelte das Auto.

Da sich der 26-jährige aus Molbergen (Landkreis Cloppenburg) und seine Beifahrerin (22) aus Minden nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Feststellung ihrer Personalien auf die Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte man sie auf freien Fuß. Einen Führerschein mussten ihm die Polizisten nicht abnehmen, denn Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige diesen mutmaßlich nie besessen hatte. Der BMW wurde beschlagnahmt.

Nun wird sich der Raser mit Post von der Staatsanwaltschaft und einem umfangreichen Ermittlungsverfahren auseinandersetzen müssen. So gesellen sich zu dem Vorwurf eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz, der Tatverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und jener der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens hinzu.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Betroffene des Vorfalls oder Zeugen, denen der Wagen bei seiner Fahrt aufgefallen war, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

