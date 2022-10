Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Volksbank-Filiale in Leteln überfallen

Minden (ots)

Am Mittwochmittag ist die Filiale der Volksbank Herford-Mindener Land in der Lahder Straße überfallen worden. Unter Vorhalt eines Messers erzwang ein bisher unbekannter Täter die Herausgabe von Bargeld. Hierbei dürfte es sich den ersten Erkenntnissen nach um einen sehr niedrigeren dreistelligen Betrag handeln.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen betrat der bisher etwa 55-jährige unbekannte Mann gegen 12.17 Uhr die Bank und bedrohte die Angestellten mit dem von ihm mitgeführten Messer. Da am Schalter kein Zugriff auf Scheingeld oder gar größere Bargeldsummen möglich ist, gelang es ihm lediglich an mehrere Münzgeldrollen zu gelangen. Nach deren Erhalt brachte er die Angestellten in einen separaten Raum und sperrte diese mutmaßlich dort ein.

Anschließend verließ er mit seiner Beute gegen 12.19 Uhr den Tatort in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Trotz zahlreich entsandter Einsatzkräfte, darunter auch Beamte der KPB Herford, verlor sich die Spur des Täters.

Der Unbekannte wird mit einer ungefähren Körpergröße von 180 cm und von korpulenter Statur beschrieben. Zudem trug er offenbar einen grau melierten Dreitagebart. Bekleidet war der akzentfrei Deutsch sprechende und schwerfällig gehende Täter mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer auffälligen schwarzen Winterjacke mit Kapuze. Die hatte er den Angaben zufolge tief ins Gesicht gezogen. An der Kapuze befand sich den Erkenntnissen der Polizei zufolge ein kleiner Regenschutzschirm. Außerdem soll er einen Stoffbeutel der Marke "Aldi" mit sich geführt haben.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu dem Täter oder seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Wem ist die beschriebene Person im näheren Umfeld der Bank aufgefallen? Wer kann Hinweise zu einem möglicherweise verwendeten Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

