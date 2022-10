Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfälle beschäftigen Polizei

Minden (ots)

Aktuell beschäftigten die Ermittler der Kriminalpolizei fünf in den vergangenen Tagen gemeldete Raubüberfälle. Zwei Taten ereigneten sich in den Abendstunden des Dienstags. Zuvor verzeichneten die Beamten drei weitere Überfälle in der Nacht zu Sonntag. Da sich bei der Vorgehensweise der Überfälle sowie bei den Täterbeschreibungen Überschneidungen aufzeigen, überprüfen die Ermittler Tatzusammenhänge.

Den aktuellen Erkenntnissen nach ging am Dienstag gegen 21.15 Uhr ein 19-jähriger Mindener im Bereich Bachstraße / Kleine Dombrede als er gegenüber des dortigen Spielplatzes von zwei Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe der Geldbörse aufgefordert wurde. Einer der Männer führte dabei sichtbar ein Messer in der Hand. Die Beute der Räuber betrug lediglich zwei Euro. Rund eine Viertelstunde später begegnete ein 17-Jähriger auf Höhe des REWE-Marktes an der Ecke Viktoriastraße / Bachstraße zwei Männern. Einer von ihnen rempelte das spätere Opfer an und verwickelte es zunächst in ein Gespräch. Unvermittelt verlangte der Komplize unter Vorhalt eines Messers den Inhalt seiner Bekleidungstaschen. Da sich der Mindener weigerte, schlugen beide Tatverdächtige kurz auf ihn ein und flüchteten. Hierbei zog er sich eine Platzwunde zu. Als er zu Hause eintraf, alarmierte er die Polizei. Die Täter werden auf zirka 16 bis 20 Jahre geschätzt und waren zwischen 170 und 180 Zentimetern groß. Ihre Bekleidung wurde als Dunkel beschrieben, wovon einer der Täter eine Art Winterjacke trug. Maskiert waren sie mit schwarzen OP-Masken.

Bereits in der Nacht zu Sonntag (09.10.) kam es zu drei weiteren Raubstraftaten. So forderten gegen 00.45 Uhr im Erikaweg an der Ecke zum Babaraweg zunächst zwei Täter unter Vorhalt eines Messers von ihren beiden Opfern (18) Bargeld. Einem gelang die Flucht, sodass er einen in der Nähe stehenden Mann um Hilfe bat. Hierbei stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Komplizen handelte. Mit einer Beute von rund 20 Euro flüchtete das Trio in Richtung Portastraße. Die Täter wurden alle auf über 20 Jahre bei einer Größe von 180 bis 195 Zentimeter geschätzt und als athletisch bis muskulös beschrieben. Während die ersten beiden Täter komplett dunkel gekleidet waren, trug der Komplize helle Oberbekleidung, Jeans und weiße Schuhe. Rund eine dreiviertel Stunde später wurde ein 37-Jähriger aus Minden im Bereich Schwarzer Weg überfallen. Ihm entwendeten mindestens zwei Täter unter Vorhalt eines Messers 20 Euro und ein Handy. Eine genaue Beschreibung war dem Opfer nicht möglich. Gegen zwei Uhr meldete ein 23-Jähriger einen Raub im Bereich Bachstraße / Dankerser Straße. Zwei Unbekannte forderten unter Vorhalt zweier Springmesser das Portemonnaie des Mannes. Da der Mindener über keine Barschaft mehr verfügte, entwendeten sie von ihm eine Schachtel Zigaretten. Die Räuber wurden auf 16 bis 20 Jahre bei einer Größe von rund 175 Zentimeter. Beide trugen dunkle Steppjacken, wobei einer mutmaßlich eine weiße Jogginghose an hatte.

Hinweise an die Polizei erbitten sich die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell