Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der Orsinger Straße (09.06.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag auf der Orsinger Straße passiert ist. Eine 42-jährige Frau fuhr mit einem Seat auf der Orsinger Straße in Richtung Orsingen. Auf Höhe der Hausnummer 36 wendete die 36-Jährige mit ihrem Auto über die dortige Grundstückseinfahrt zurück auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls in Richtung Orsingen, hinter dem Seat fahrenden Toyota einer 46 Jahre alten Frau. Sowohl die 46-Jährige, als auch ihr auf dem Beifahrersitz mitfahrender 9-jähriger Sohn erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. Um die beiden demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Seat schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, den Schaden am Toyota auf rund 15.000 Euro.

