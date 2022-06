Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Gespannfahrer angehalten

Cuxhaven (ots)

Wingst. Wegen verschiedener Verstöße hielt die Polizei Hemmoor am Mittwoch (01.06.2022) zwei Gespannfahrer in der Wingst an. In Höhe Zollbaum/Abzweigung nach Altkehdingen stoppten die Beamten gegen 14:10 Uhr zunächst ein landwirtschaftliches Gespann. Hinter dem Ackerschlepper führte der 48-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln zwei zulassungsfreie Anhänger. Allerdings hatte der Fahrer die Bremsen beider Anhänger mechanisch außer Betrieb gesetzt, so dass diese im Notfall keinerlei Bremswirkung entfaltet hätten.

Nur 10 Minuten später passierte ein Pkw mit Anhänger die Kontrollstelle. Der 65-jährige Fahrer aus der Wingst führte einen Anhänger beladen mit Holzscheiten mit. Allerdings waren diese in keiner Weise gegen ein Herabfallen gesichert, zudem war der Fahrer nicht angeschnallt. Gerade im Betrieb von Gespannen und den damit verbundenen Gewichtskräften liegt eine nicht unerhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

