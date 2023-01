Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fishing-Mails - Links nicht öffnen

Euskirchen (ots)

Derzeit kommt es zu einer Häufung von vermeintlichen EUROPOL-Mails, in welchen der Empfänger mit einer GERICHTLICHEN VORLADUNG konfrontiert wird. Um dem zu entgehen, soll ein eingefügter Link aufgerufen werden.

Bitte rufen Sie solche Links NIE auf!

Diese Mails sind gefälscht und stammen nicht von EUROPOL oder anderen Behörden, welche natürlich auch im Briefkopf stehen können. Gut zu erkennen ist dies an den unterschiedlichen Schriftarten, an der Formulierung, am Versand - gerichtliche Vorladungen werden nie per Mail übersandt.

- Wer eine solche Mail bekommen hat, sollte bitte nicht den Anhang öffnen und/oder keine persönlichen Daten an die dort genannten Mailadressen zurücksenden. Falls Sie der gefälschten Aufforderung nachgekommen sein sollten, informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie ggf. Anzeige. - Versenden Sie niemals Ausweiskopien an unbekannte Personen, diese Daten können dazu verwandt werden, neue E-Mail-Konten oder auch Bankkonten für kriminelle Aktivitäten anzulegen, wo Sie als Eigentümer hinterlegt werden und somit im Nachgang Teil einer strafrechtlichen Aktion werden können! - Weiterhin kann es zu Zahlungsaufforderungen im Anschluss der Kontaktaufnahme kommen. Kommen Sie keiner Zahlungsaufforderung nach! - Es besteht zudem immer die Gefahr von Schadsoftware, die als Anhang mitgeschickt wird. Somit können Ihre Rechner oder auch mobilen Endgeräte ebenfalls infiziert werden. Achten Sie daher auf einen aktiven Virenschutz auf all Ihren Endgeräten.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche Mails bekommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/Passwortdiebstahl-durch-Phishing/Wie-erkenne-ich-Phishing-in-E-Mails-und-auf-Webseiten/wie-erkenne-ich-phishing-in-e-mails-und-auf-webseiten_node.html

https://lka.polizei.nrw/sites/default/files/2022-03/220310%20%20Pr%C3%A4vHW%20Phishing.pdf

https://www.sicher-im-netz.de/phishing-gef%C3%A4lschte-e-mails-im-namen-der-polizei-im-umlauf

https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/vorladung-von-europol-europaeisches-polizeiamt-oder-interpol-per-mail-bekommen.html

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell