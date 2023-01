POL-EU: Fahndungsrücknahme: Joggerin ist identifiziert

Euskirchen (ots) - Am Mittwochnachmittag wurden in der Spiegelstraße in Euskirchen gegen 15.40 Uhr zwei Ladendiebe festgenommen. Die beiden Männer (18 und 19 Jahre) hatten zuvor gemeinschaftlich versucht, Jacken und Parfum mit einem Warenwert im unteren vierstelligen Euro-Bereich zu entwenden. Sie wurden durch einen Ladendetektiv entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Es stellte sich heraus, ...

