Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch mit hohem Schaden

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (3. Januar) auf Mittwoch wurde in ein Ladenlokal der Galeria in Euskirchen eingebrochen.

Der oder die Einbrecher hatten zunächst eine Schiebetür der Galeria geöffnet und dann die Verglasung eines Ladenlokals zerstört.

Aus dem Inneren des Ladens wurden Elektronik und Schmuck entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf eine Summe im untern fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell