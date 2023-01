POL-EU: Bewaffneter Überfall

Weilerswist (ots) - Am Mittwochmorgen (4. Januar) gegen 2.45 Uhr entdeckten Verkehrsteilnehmer einen Einbruch in eine Tankstelle in der Kölner Straße in Weilerswist. Zwei Tatverdächtige hebelten die Eingangstür der Tankstelle auf, während ein Dritter in einem Pkw auf dem Gelände der Tankstelle wartete. Als im Inneren des Gebäudes das Alarmsystem auslöste, flüchteten die drei Männer ohne Beute. Rückfragen von ...

