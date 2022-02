Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Sägewerk - Tatverdächtiger gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der vergangenen Montagnacht (28.02., 03.50 Uhr) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über den Einbruch in ein Sägewerk an der Brockhagener Straße, nachdem sie ein lautes Scheibenklirren hörten.

Als die eingesetzten Polizeikräfte kurz darauf am Tatort eintrafen, stellten die Beamten den Tatverdächtigen noch in der Werkstatt der Firma und nahmen ihn vorläufig fest. Diebesgut wurde bei dem 33-jährigen Mann aus Gütersloh nicht festgestellt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 33-Jährige nach Vernehmung am Montagmorgen entlassen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell