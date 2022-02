Polizei Gütersloh

POL-GT: 32-jähriger Metalldieb durch Polizeihund gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Freitagmorgen (25.02., 00.45 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Geräusche von dem Gelände eines Sozialkaufhauses an der Wilhelmstraße. Hörbar wurde Metall aus einem Schrottcontainer auf dem Grundstück des Kaufhauses zusammengesucht. Das Gelände wurde unmittelbar durch die Polizei umstellt. Dabei wurde auch ein Diensthund eingesetzt. Als die Beamten mit dem Hund das Grundstück absuchten, stieß ein Diensthund auf einen Mann, welcher sich versuchte zu verstecken. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen durch einen Biss des Polizeihunds. Mit einem Rettungswagen wurde der Dieb in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Erstversorgung gebracht. Der Gütersloher hatte Taschenlampen und Handschuhe bei sich. Aus dem Container des Geländes hatte er sich bereits Metall zum Abtransport bereitgelegt.

