Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach Betrügerin - Fotofahndung

Zülpich (ots)

Im August 2022 wurde eine EC-Karte entwendet. Diese EC-Karte wurde am 27. August 2022 in der Kreissparkasse in Zülpich eingesetzt, um einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Euro-Bereich zu erlangen. Anschließend wurde die Karte im Netto-Markt in Zülpich eingesetzt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Hier geht's zur Fahndung (mit Fotos): https://polizei.nrw/fahndung/95196

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell