POL-EU: Suche nach vermisster Frau - Polizei bittet um Mithilfe - Foto

Zülpich (ots)

Seit Montag (2. Januar) sucht die Polizei Euskirchen eine 55-jährige Patientin aus einer Krankenanstalt in Zülpich, die nach bisherigem Kenntnisstand am Montagvormittag einen Arzttermin in Zülpich wahrnehmen wollte. Dort ist sie aber nicht angekommen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet.

Die Frau ist 1,70 Meter groß mit schlanker Statur und dunklem, kurzen, lockigen Haar. Die Vermisste trägt eine rahmenlose Brille und vermutlich eine blaue Jacke, eine schwarz-weiße Jogginghose und rote Schuhe.

Ein Foto der Vermissten findet sich hier: https://polizei.nrw/fahndung/95211

Die Polizei Euskirchen leitete intensive Suchmaßnahmen ein. Unter anderem kam es zum Einsatz eines Polizeihubschraubers und Rettungshunden, die bis zum späten Abend hinein nach der Frau suchten.

Wer hat die Vermisste nach dem Mittag des 02.01.2023 noch gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 sowie per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell