POL-EU: Schmuck und Geld gestohlen

Euskirchen (ots) - Am heutigen Neujahrssonntag kam es in Euskirchen zu einem Brand mit einer getöteten Person. Gegen 13.38 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Euskirchen Kenntnis über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße In den Seebenden. Die eingesetzte Feuerwehr fand im Rahmen der Löscharbeiten in einer Küche einer Wohnung eine tote Frau, deren Identität noch nicht abschließend geklärt ist. ...

