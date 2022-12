Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Körperverletzung am Marktplatz - Polizei sucht dringend Zeugen

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer Körperverletzung, die sich bereits in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags, 03.12., im Bereich des Marktplatzes Spaichingen ereignet hat und bei welcher ein 29-Jährige zusammengeschlagen worden ist, sucht die Polizei Spaichingen nachträglich Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es am frühen Samstagmorgen, gegen 03 Uhr, vor einer Biergaststätte am Marktplatz Spaichingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Diese beginnende Auseinandersetzung wollte der 29-Jährige mit seinem Handy filmen. Daraufhin wurde der 29-Jährige unvermittelt von einer männlichen Person aus der vorgenannten Gruppe angegangen und mit einem wuchtigen Tritt gezielt gegen den Kopf niedergeschlagen. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß vom Marktplatz. Durch den Fußtritt erlitt der 29-Jährige eine heftige Kopfplatzwunde und verlor auch vorübergehend das Bewusstsein. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife hatten sich neben dem Täter auch die anderen Personen der sich vor der Körperverletzung anbahnenden Auseinandersetzung vom Marktplatz entfernt. Eine Rettungswagenbesatzung musste den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik bringen. Die Polizei Spaichingen ermittelt nun gegen den noch unbekannten Täter wegen der begangenen Körperverletzung. Personen, insbesondere aus der oben benannten Gruppe, die Angaben zu dem Sachverhalt oder zu dem derzeit noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

