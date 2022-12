Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein Unbekannter am Montag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18 Uhr, gegen einen Nissan Micra gefahren, der vor dem Anwesen "Im Wolfsbühl 24" abgestellt war. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden am Micra in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und nimmt Hinweise zu dem Verursacher entgegen.

