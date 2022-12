Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stetten - Zimmern ob Rottweil, K 5539, Lkr. Rottweil) Aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten - Unfall fordert zwei demolierte Fahrzeuge

Stetten - Zimmern ob Rottweil, K 5539, Lkr. Rottweil (ots)

Zwei total demolierte Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagvormittag, gegen 09.45 Uhr, zwischen Stetten und Zimmern ob Rottweil auf der Kreisstraße 5539 passiert ist. Ein 53-jähriger Fahrer eines Renault Clios war von Stetten in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs und geriet in einem Moment der Unachtsamkeit auf die Gegenspur der K 5539. Dort prallte der Clio mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden VW Bus des Typs T4 eines 69-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. An den beiden schon älteren Fahrzeugen entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell