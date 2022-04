Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug- und Personenkontrollen

Bad Blankenburg/ Saalfeld (ots)

Im Laufe des gestrigen Montags wurden, insbesondere in den Abendstunden, mehrere Personen und Fahrzeuge kontrolliert, wonach die Betroffenen nun mit Folgen im Zusammenhang mit Straftaten/ Ordnungswidrigkeiten rechnen müssen. So wurde ein 55-Jähriger in der Wirbacher Straße in Bad Blankenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen - nachdem ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis zeigte wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Mann durchgeführt. Ähnlich erging es einem 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Neben einem positiven Ergebnis beim Drogenschnelltest übergab der Betroffene den Beamten weiterhin eine geringe Menge Cannabis, sodass entsprechende, polizeiliche Maßnahmen veranlasst wurden. Und schließlich wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag noch ein 53-jähriger Radfahrer in der Kulmbacher Straße in Saalfeld kontrolliert. Nachdem der Mann eine kurze Flucht antrat, schließlich jedoch gestellt werden konnte, wurden mehrere Tabak-Cannabis-Gemische festgestellt . Zusätzlich wurden im Rahmen einer Wohnungsnachschau noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. In allen Fällen wurden die entsprechenden Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell