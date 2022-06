LPI-J: Gestört und daraufhin beschädigt

Apolda (ots) - Am 29.06.2022, gegen 09:15 Uhr wollte ein 78jähriger Opel-Fahrer in der Bahnhofstraße in Apolda an einem auf der Straße zum Be-und Entladen haltetenden Lieferfahrzeug vorbeifahren. Dabei konzentrierte er sich nur auf das Lieferfahrzeug und kollidierte unglücklicherweise mit einer Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand. Am Fahrzeug und an der Laterne entstanden ein noch unbekannter Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt und das Fahrzeug fahrbereit. ...

