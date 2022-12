Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Stittholz, Lkr. Rottweil) Unfall fordert eine verletzte Person und erheblichen Sachschaden

Dunningen-Stittholz, Lkr. Rottweil (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Montagabend an der Kreuzung der Straße Stittholz mit dem Herrenzimmmerner Weg ereignet hat. Gegen 17 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Ford Ranger auf der Straße Stittholz in Richtung Herrenbühl und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren. Hierbei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem Mercedes der E-Klasse, dessen 49-jähriger Fahrer auf dem bevorrechtigten Herrenzimmerner Weg in Richtung Dunningen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Ford-Fahrer eine Unterarmfraktur zu und musste mit eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden. Die beiden beim Unfall total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell