POL-EU: Unfall mit verletztem Radfahrer

Zülpich (ots) - Seit Montag (2. Januar) sucht die Polizei Euskirchen eine 55-jährige Patientin aus einer Krankenanstalt in Zülpich, die nach bisherigem Kenntnisstand am Montagvormittag einen Arzttermin in Zülpich wahrnehmen wollte. Dort ist sie aber nicht angekommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem hilflosen Zustand befindet. Die Frau ...

mehr