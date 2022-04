Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Felgen von Pkw entwendet

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen dem 12. April (Dienstag) und dem 19. April (Dienstag) auf ein Firmengelände am Siemensweg. Dort entwendeten sie an zwei Pkw die Felgen inklusive Reifen sowie die Kennzeichen eines weiteren Pkw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell