Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Freden - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 03.02.2023, im Zeitraum von 22.40 Uhr bis zum 04.02.2023, gegen 00:05 Uhr, kommt es in der Maschstraße in 31084 Freden zu einem vollendeten Einbruchdiebstahl in einen Kfz-Betrieb. Hierbei verschaffen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere unbekannte Täter, vermutlich durch einen Zaun, Zugang zum Tatgrundstück. Im hinteren Bereich, nahe der dortigen Bahnlinie, wird die Glasfassade des Tatobjekts eingeworfen, um anschließend in das Objekt zu gelangen. Aus dem Tatobjekt werden ca. 30 bereits ausgebaute Katalysatoren im Gesamtwert von etwa 5000 EUR entwendet. Diese werden im Anschluss mutmaßlich an der Maschstraße in ein unbekanntes Kraftfahrzeug verladen, bevor die Täter unerkannt entkommen können. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

