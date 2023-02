POL-HI: Fahrräder in Heinde gestohlen

Hildesheim (ots) - BOCKENEM / VOLKERSHEIM (erb). Unbekannte Täter haben versucht, in ein Altenheim in Volkersheim, Straße "Am Krohm", einzubrechen. Nach aktuellem Ermittlungsstand bemerkte ein Angestellter am 04.02.2023, gegen 19:55 Uhr, ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster. Beim näheren Hinschauen stellte er auch andere Fenster, an denen gehebelt worden war, fest. Nach Angaben des Mannes waren die Fenster noch um ...

mehr