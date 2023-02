Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Das Ende einer Diebestour

Hildesheim (ots)

Am 04.02.2023, gegen kurz vor 17 Uhr kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in Alfeld zu einem gewerbsmäßigem Ladendiebstahl. Der 64-jährige Täter entwendete gezielt hochpreisige Artikel und versteckte diese in einem mitgeführtem Handwagen. Nach der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes auf der hiesigen Dienststelle und Entlassung des Mannes konnte durch Beamte festgestellt werden, dass diese Person in einen Opel mit polnischer Zulassung eingestiegen war. Da die Gesamtumstände der Tat auf eine reisende Tätergruppierung schließen ließ, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten den Opel in Wettensen stoppen. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs sowie der vier Insassen wurde weiteres, mutmaßliches, Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro in drei Müllsäcken im Kofferraum aufgefunden und sichergestellt. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um hochpreisige Reinigungs- und Hygieneartikel. Bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der Gesamtumstände wurden alle Personen vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Hier wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte der Fahrzeugführer keine nachvollziehbaren Angaben machen, warum er einen PKW mit polnischer Zulassung nutzen würde. Da die Eigentumsverhältnisse nicht festzustellen waren, wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

