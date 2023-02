Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kettensäge aus Kleingarten entwendet

Hildesheim (ots)

Am 04.02.2023, gegen 22:40 Uhr, wurde der Besitzer eines Kleingartens auf einem Feld zwischen Leine und der Hauptstraße in Alfeld OT Eimsen, durch Geräusche aus seinem Garten auf zwei Personen aufmerksam. Diese ergriffen daraufhin die Flucht und liefen in Richtung Hauptstraße/Eimsen. Im weiteren Verlauf wurde der Diebstahl einer Kettensäge der Marke Stihl (Typ MS170) bemerkt. Wer Hinweise zu Personen machen kann, die sich zur Tatzeit im Bereich der Hauptstraße in Alfeld OT Eimsen aufgehalten haben, setzt sich bitte mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116-115 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell