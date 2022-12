POL-MA: Heidelberg: Bauarbeiter von flüchtenden Mercedes angefahren - Zeugen gesucht

Hirschberg-BAB 5: (ots) - Am 18.12.2022 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 22:30 Uhr, dass sich mehrere Personen auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Norden (Darmstadt) befinden würden. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befuhr die 42-jährige Frau mit ihrem PKW die Autobahn, als sie auf Höhe der AS ...

mehr