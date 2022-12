Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw auf der L547 - Pressemeldung 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Verkehrsunfall auf der L547 ist die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen, die Verkehrssperrungen sind aufgehoben, die Fahrbahn ist wieder frei. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten mittels einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalles musste eine Person mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus abtransportiert werden, eine weitere verletzte Person kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen beider Personen sind derzeit nicht bekannt. Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim, über die Schadenshöhe kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.

