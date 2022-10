POL-GT: Gartenstraße in Gütersloh - VW-Passat gestohlen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Durch eine eingeschlagene Scheibe beabsichtigten Einbrecher am Donnerstag (27.10., 03.00 Uhr - 05.00 Uhr) in einen Lebensmittelmarkt am Prozessionsweg zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Täter bevor sie in den Markt gelangten. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter ...

