Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit vier Verletzten

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock - (AG) Am Donnerstagnachmittag (27.10.., 17:23 Uhr) kam es auf der Hövelrieger Straße in Höhe Alte Poststraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu Unfallzeitpunkt befuhr ein 51-jähriger Mann aus Stukenbrock mit einem Pkw Hyundai Terracan die Hövelrieger Straße in Richtung aus Riege kommend in Richtung Stukenbrock. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Paderborn mit einem Honda Civic die Alte Poststraße von der Kaunitzer Straße kommend in Fahrtrichtung Lippstädter Weg. Beim Überqueren der Hövelrieger Straße kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Hyundai von der Fahrbahn geschleudert wurde. Der Pkw touchierte leicht einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten und prallte anschließend gegen die Außenwand eines dortigen Wohnhauses. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 35-jährige Beifahrerin im Honda Civic und ein 14-Jähriger Beifahrer im Hyundai Terracan wurden verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen, dem Zigarettenautomaten sowie der Hausfassade entstand Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 45500 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Kreuzung war für ca. anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell