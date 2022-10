POL-GT: Vermisster Maxim F. verstorben

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (27.10., 02.35 Uhr) wurde eine 78-jährige Gütersloherin auf einen Exhibitionisten aufmerksam. Der ca. 25-30 Jahre alte Mann zeigte sich der Zeitungsbotin gegenüber in Höhe einer Häuserecke an der Carl-Bertelsmann Straße in schamverletzender Weise. Der Mann war 170cm groß, schlank, trug eine Brille mit dunklem Gestell und einen Kapuzenpullover. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der ...

