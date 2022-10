Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-Jährige durch bislang unbekannten Autofahrer angesprochen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Montagnachmittag (24.10., 15.40 Uhr) wurde eine 14-jährige Vermsolderin von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen. Den Angaben nach war die Jugendliche auf der Kreuzstraße zu Fuß unterwegs, als der ca. 40-50 Jahre alte Mann mit einem schwarzen Kombi neben ihr herfuhr. Durch das geöffnete Fenster sprach der Mann die 14-Jährige an. Er fragte sie, ob sie in sein Auto einsteigen möchte. Nachdem die 14-Jährige richtigerweise verneinte, fuhr der Mann weiter.

Der Unbekannte trug einen hellen Bart und eine Sonnenbrille. Unterwegs war er mit einem dunklen Kombi mit Gütersloher Kennzeichen.

Bislang hat die Polizei keine Kenntnis über weitere Fälle von angesprochenen Minderjährigen in dem Bereich. Immer, wenn Fälle dieser Art bekannt werden, sorgt das verständlicherweise für Sorge bei Eltern. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Sprechen Sie mit ihren Kindern ganz allgemein über solche Vorfälle. Legen Sie mit ihrem Kind gemeinsam fest, wie es sich in einer Solchen Situation Hilfe holen kann und wie es reagieren soll. Ermuntern Sie Ihr Kind, dass es "Nein" sagen darf. In dem vorliegenden Fall hat das sehr gut geklappt. Manchmal führen auch Unterhaltungen unter Eltern, beispielsweise in Klassenchats, zu weiterer Verunsicherungen. Ab und an überlagern sich dabei Informationen aus anderen Bereichen oder aus zurückliegenden Fällen. Unser Appell: Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizei, wenn Sie unsicher sind. In vielen Fällen können Missverständnisse ausgeräumt werden.

Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise zu dem in diesem Fall beschrieben Mann geben? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Montagnachmittag rund um die Kreuzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell