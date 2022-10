Polizei Gütersloh

POL-GT: 34-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Dienstagnachmittag (25.10., 15.10 Uhr) ereignete sich auf der Brockhäger Straße in Höhe des Westfalendamms eine Unfall zwischen einer 89-jährigen Autofahrerin und einem 34-jährigen Fußgänger.

Der Mann aus Harsewinkel beabsichtigte den Fußgängerüberweg an der Unfallörtlichkeit aus Richtung Alte Brockhäger Straße in Richtung Westfalendamm zu queren. Zeitgleich befuhr die Ford-Fahrerin aus Steinhagen die Brockhäger Straße in Richtung Innenstadt.

Durch Unfall erlitt der 34-jährige Mann schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

