POL-GT: Riegel vor! Lassen Sie sich am Tag des Einbruchschutzes persönlich beraten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am 30. Oktober ist der "Tag des Einbruchschutzes". Bislang wurden der Kreispolizeibehörde dieses Jahr 187 Wohnungseinbrüche gemeldet. In knapp der Hälfte der Fälle scheiterten die Einbrecher. Einbrecher agieren blitzschnell. Sie planen innerhalb Sekunden in einem Objekt zu sein. Guter Einbruchschutz ist deshalb umso wichtiger. Machen Sie es den Einbrechern schwer!

An immer mehr Häusern im Kreis findet man die begehrte blaue Plakette vor, welche nach einer Beratung, einer anschließenden Umrüstung und einer Überprüfung der Spezialisten vergeben wird. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei empfohlenen Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer neben dem erhöhten Einbruchschutz bei einzelnen Hausratsversicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie.

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh) beschäftigen sich tagtäglich mit diesem Thema und den individuellen Herausforderungen eines jeden Objektes. Gerne bieten die beiden eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz an. Auf Wunsch suchen sie das jeweilige Haus oder die Wohnung auf und machen Verbesserungsvorschläge direkt vor Ort. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Eigentümer sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbruch zu schützen.

Hinweise über speziell geschulte Fachfirmen aus dem Kreis Gütersloh erhalten Sie auch über das Netzwerk "Zuhause Sicher", der Schutzgemeinschaft Gütersloh sowie der Polizei und Kreishandwerkerschaft Gütersloh, Eickhoffstraße 3,Tel.: 05241-234840, www.kh-gt.de. Weitere Informationen und Hinweise zur landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist Sicherer!" erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch .

Weitere Informationen unserer Experten erhalten Sie bei folgenden Hausmessen am Sonntag, 30.10.2022: - Firma Mesken in Gütersloh Avenwedde (Friedrichsdorfer Straße 54), Sonntag, 30.10., 10.00 Uhr und 17.00 Uhr

- Firma Fechtelkord in Rheda (Am Woestekamp), Sonntag, 30.10., 10.00 Uhr und 17.00 Uhr zur Verfügung

Auf den Hausmessen sind zudem Vertreter zweier Fachfirmen für Alarmanlagen anwesend. Die Firma Kröger aus Rheda-Wiedenbrück und die Firma Rüterbories aus Gütersloh.

