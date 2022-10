POL-GT: Umfangreiche Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Montagmorgen (24.10., 06.05 Uhr) kam es auf der Versmolder Starße in Höhe der Hesselteicher Straße zu einen schweren Verkehrsunfall. Zu Unfallzeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Mann aus Versmold mit einem Ford die Hesselteicher Straße in Richtung Versmolder Straße. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer die Versmolder Straße aus Borgholzhausen kommend. In Höhe der ...

